نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 هدفًا وصدارة مسار وفوز التليفونات وسقوط المنيا بالجولة 4 بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اُختتمت اليوم منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 14 هدف خلال 5 مباريات بجولة شهدت تعادل وحيد.

حيث سقط نادى المنيا فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نادى اسمنت اسيوط بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى المنيا الجديدة، ليتوقف رصيد المنيا عند 3 نقاط فيما ارتفع رصيد اسمنت اسيوط للنقطة 9.

مواجهة قوية بالجولة 4 بالمجموعة 2 بالقسم الثانى بالصعيد

وحقق نادى تليفونات بنى سويف فوزا كبيرا بنتيجة 5/1 على نظيره مركز شباب طامية بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب اسكو، ليرتفع رصيد التليفونات للنقطة 5 فيما توقف رصيد طامية عند 4 نقاط.

ونجح نادى الواسطى فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 أمام ضيفه نادى الفيوم، ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 5 فيما توقف رصيد الفيوم عند صفر.

وسقط نادى البدارى فى فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام ضيفه مركز شباب بنى مزار بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب البدارى باسيوط، ليرتفع رصيد نادى البدارى عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد بنى مزار لنقطة.

وحقق نادى مسار فوزا بثنائية نظيفة أمام ضيفه نادى نجوم مصر بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر، ليرتفع رصيد مسار للنقطة 12 فيما توقف رصيد نجوم مصر عند 3 نقاط.

فيما لم يشارك نادى مصر للمقاصة بمباريات تلك الجولة.

1 - مسار 12 نقطة.

2 - مصر المقاصة 9

3 - أسمنت أسيوط 9 نقاط

4 - الواسطى 5 نقاط

5 - تليفونات بنى سويف 5 نقاط

6 - البدارى 4 نقاط

7 - طامية 4 نقاط

8 - نجوم مصر 3 نقاط

9 - المنيا 3 نقاط

10 - بنى مزار نقطة واحدة.

11 - الفيوم دون نقاط.

