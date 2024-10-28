يسرا تتألق وتخطف الأنظار ببدلة سهرة لامعة بحفل هشام نزيه في مهرجان الجونة

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الأيقونة يسرا، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها بمهرجان الجونة خلال حفل الفنان هشام نزيه، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام".

إطلالة الأيقونة يسرا بحفل الفنان هشام نزيه في مهرجان الجونة

تألقت يسرا، ببدلة سهرة لامعة باللون الأسود، كما تميزت بأناقتها التي لا مثيل لها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها بطريق جذابة.

يسرا تتألق بحفل الفنان هشام نزيه في مهرجان الجونة السينمائي

يسرا تتألق بحفل الفنان هشام نزيه في مهرجان الجونة السينمائي

يسرا تتألق بحفل الفنان هشام نزيه في مهرجان الجونة السينمائي



منشور الأيقونة يسرا

و علقت يسرا، على منشورها عبر "إنستجرام" قائلة: "سعدت بحضور أول حفل حي للفنان هشام نزيه في مهرجان الجونة السينمائي أمس، كان الأداء لا يُنسى على الإطلاق".

تفاصيل عن حفل الفنان هشام نزيه

قدم الموسيقار هشام نزيه مجموعة من ألحانه حيث شارك بالعزف لأول مرة في حفل موسيقي، وقدم خلال الحفل موسيقى أهم أفلامه مثل: السلم والثعبان، وإبراهيم الأبيض، والفيل الأزرق، وتراب الماس، في تجربة موسيقية استثنائية تُروى من خلال الموسيقى والفنون الصوتية المرئية، والعروض الحية، تحت عنوان السينما في حفل موسيقي.

آخر أعمال يسرا

و يذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل "روز وليلى" الذي تدور أحداثه حول محققتين خاصتين على وشك الإفلاس، تتورطان مع عصابة خطيرة عن طريق الخطأ، وتبدآن في مهمة للكشف عمليتها المخالفة للقانون، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة العمل نيللي كريم، يسرا، أحمد وفيق، تيام قمر، أمل رزق، عارفة عبد الرسول، فادي خفاجة، إبراهيم السمان، وغيرهم من الفنانين ومسلسل "روز وليلى" من تأليف: كريس كول، وإخراج: أدريان شيرجولد.

و شاركت آيضا في فيلم "شقو"، الذي تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة وذلك في إطار حركي تشويقي كوميدي، ويضم الفيلم في دور البطولة كلًا من: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، جميل برسوم، حنان يوسف، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.