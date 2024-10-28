نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إسبانيا يعلق على مقاطعة ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، على عدم حضور وفد من نادي ريال مدريد لحفل مجلة “فرانس فوتبول” لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024، المقام مساء اليوم الإثنين.

مدرب إسبانيا ينتقد عدم حضور ريال مدريد لحفل الكرة الذهبية

قرر نادي ريال مدريد، مقاطعة حفل الكرة الذهبية اليوم، بعد معرفة عدم تتويج المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة المرموقة.

وقال دي لا فوينتي في تصريحه لوسائل الإعلام: “ليس من الجيد لكرة القدم أن نادي بحجم ريال مدريد لا يكون حاضرًا في حفل من هذا النوع”.

وتشير التقارير الموثوقة إلى فوز الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، وذلك بعدما كان فينيسيوس هو المرشح الأوفر حظًا حسب التسريبات في الأيام الماضية.