نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرانس فوتبول تعلن ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن ترتيب آخر خمسة مرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

ويستضيف مسرح "دو شاتليه" في باريس، مراسم حفل مجلة فرانس فوتبول لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

واحتل المركز الـ 26 ديكلان رايس لاعب آرسنال، وجاء في المركز الـ 27 فيتينها لاعب باريس سان جيرمان، وتواجد لاعب باير ليفركوزن غريمالدو جاء في المركز الـ 28.

بينما تواجد ماتس هوملز لاعب بوروسيا في المركز الـ 29، بالتساوي مع ارتيم دوفبيك.

ويغيب العديد من اللاعبين عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الدولي المصري محمد صلاح.