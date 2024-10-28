كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي

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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى قصر السلام الكبير بجامعة (كيونغ هي) في العاصمة الكورية سيؤول الذي يحتضنغ غدًا الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 ، بحضور معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، والسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.

وسيتم خلال الحفل توزيع 21 جائزة متنوعة بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، والتي تم استحداثها مؤخرًا اعترافا بالتميز المستمر للاعبات كرة القدم الآسيويات على الصعيد العالمي،كما سيتم الإعلان لأول مرة هذا العام عن جائزة تقدير الدولة المُضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة. كما سيتم خلال الحفل منح جائزة ماسة آسيا إلى السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديرا لدوره المميز في دعم مسيرة كرة القدم الآسيوية.

وأعرب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم عن سعادته بإقامة حفل توزيع الجوائز السنوية للإتحاد القاري في العاصمة الكورية سيؤول مشيدا بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها جمهورية كوريا لاحتضان الحفل.

وأشار الشيخ سلمان بن ابراهيم إلى أن حفل توزيع الجوائز السنوية للإتحاد الآسيوي يعتبر مناسبة هامة للإحتفاء بالمتميزين وتكريم المنجزين من أسرة كرة القدم الآسيوية في ختام موسم حافل بالبذل والعطاء من منتسبي اللعبة في مختلف المجالات.

وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن الموسم الماضي كان حافلا بالأحداث الكروية المتميزة وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا الثامنة عشرة - قطر 2023 والتي شكلت علامة مضيئة في سجلات الكرة الآسيوية،بالإضافة إلى استضافة أستراليا المشاركة ونيوزلندا لنهائيات كأس العالم للسيدات، بخلاف بطولات الأندية الآسيوية والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027،مببنا أن حفل الجوائز يمثل فرصة لاستذكار الارث الكروي لتلك البطولات،وتكريم المنجزين فيها.

وأوضح أن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أنجز كافة التحضيرات المتعلقة بإقامة حفل الجوائز السنوية للإتحاد الآسيوي مشيدًا بالتعاون الكبير الذي يقدمه الإتحاد الكوري لكرة القدم ومختلف الجهات الرسمية في البلاد على صعيد الإنتهاء من مختلف الترتيبات التنظيمية لإخراج الحفل بصورة زاهية تليق بكرة القدم الآسيوية.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم المتألقين، وهم الأردني يزن النعيمات وسيول يونغ-وو من جمهورية كوريا والقطري أكرم عفيف.

وساهم النعيمات، أحد اللاعبين الرئيسيين في حملة الأردن التي لا تنسى في كأس آسيا قطر 2023، عبر تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه. وقاد المهاجم خط الهجوم بثقة وجاءت ثلاثة من أهدافه في الأدوار الإقصائية (دور الـ16 وقبل النهائي، بالإضافة إلى هدف منتخب بلاده في النهائي). كما ساعد النعيمات الأردن على تصدر مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، حيث سجل ثلاثة أهداف ليحافظ الأردن على مساره نحو الظهور الأول في كأس العالم.

في المقابل، وبعد أن أثبت نفسه على مستوى النادي خلال العامين الماضيين، تألق سيول مع منتخب جمهورية كوريا عبر سلسلة من العروض القوية بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في يونيو 2023. وقد ظهر الظهير الحيوي في جميع مباريات منتخب بلاده خلال كأس آسيا 2023، حيث صنع هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مباراة دور الـ16 أمام السعودية. وهو يمتلك القدرة على اللعب في طرفي الملعب، كما واصل اللاعب تألقه مع نادي أولسان حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية على التوالي وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.





من جهته قدم عفيف عروضًا رائعة في كأس آسيا 2023، حيث احتفظ حامل اللقب المنتخب القطري بلقبه على أرضه بطريقة مميزة. وقد أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف. كما واصل عفيف التألق مع نادي السد، ليقود الفريق إلى الفوز بلقب الدوري القطري السابع عشر القياسي، بعدما سجل 26 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة، وهو يتطلع للفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2019.

وتتنافس الأسترالية كورتني فاين واليابانية كيكو سيكي وكيم هي-ري من جمهورية كوريا، على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.



وحسمت فاين ضد فرنسا في أغسطس الماضي أطول ركلات ترجيح في تاريخ كأس العالم للسيدات، حيث نجح منتخب أستراليا في بلوغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.



شاركت المهاجمة في جميع مباريات أستراليا السبع في البطولة، كما قدمت عروضًا مميزة مع نادي سيدني، حيث سجلت 10 أهداف إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، لتساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الأسترالي للسيدات للمرة الخامسة (رقم قياسي) وللمرة الثانية على التوالي.

من جهتها تألقت المهاجمة اليابانية سيكي في موسمها العاشر مع نادي أوراوا ريد دايموندز خلال منافسات الدوري الياباني للسيدات، حيث سجلت 20 هدفًا وقدمت 10 تمريرات حاسمة خلال 22 مباراة في الطريق إلى اللقب الثاني على التوالي. كانت سيكي متألقة أيضًا في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2023، حيث سجلت في جميع المباريات الأربع لتنهي المنافسة برصيد 7 أهداف، لتقود أوراوا إلى رفع لقبه القاري الأول. وكانت أيضًا جزءًا من منتخب اليابان في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا 2023، ولعبت ثلاث مباريات في مسيرة الفريق إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل تمتعت كيم، قائدة النادي ومنتخب جمهورية كوريا، بحضور قوي في الدفاع خلال موسم قوي آخر 2023-2024، كما قادت منتخب بلادها في كأس العالم للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، حيث تعادل الفريق مع ألمانيا 1-1، كما قادت كيم نادي هيونداي ستيل ريد اينجلز للفوز بلقب الدوري الكوري للسيدات للمرة الحادية عشرة على التوالي، وحصل النادي أيضًا على المركز الثاني في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2023.



وقائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 في سيؤول:



أفضل لاعب في آسيا يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن) سيول يونغ-وو (أولسان/كرفينا زفيزدا، جمهورية كوريا) أكرم عفيف (السد، قطر).



أفضل لاعبة في آسيا كورتني فاين (سيدني/نورث كارولينا كوريج، أستراليا) كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان).

كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد اينجلز، جمهورية كوريا).



أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال) مهدي طاريمي (بورتو/انتر ميلان، إيران) موسى التعمري (مونبلييه، الأردن) سون هيونغ-مين (توتنهام هوتسبير، جمهورية كوريا).



أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات) إيلي كاربنتر (أولمبيك ليون، أستراليا) يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي، اليابان).



أفضل لاعب لكرة الصالات سعيد أحمد عباسي (إيران) فايز علي سردوروف (طاجيكستان) ديلشود رحمتوف (أوزبكستان).



أفضل مدرب في آسيا (الرجال) غراهام آرنولد (أستراليا) غو أويوا (اليابان تحت 23 عامًا) هوانغ سون-هونغ (منتخب جمهورية كوريا تحت 23 عامًا).



أفضل مدربة في آسيا (السيدات) ليا بلايني (منتخب أستراليا للشابات تحت 20 عامًا) تومومي مياموتو (منتخب اليابان للسيدات) بارك يون-جونغ (منتخب جمهورية كوريا للشابات تحت 20 عامًا).



أفضل لاعب شاب (الرجال) غاكو نواتا (مدرسة كاميمورا غاكوين الثانوية، اليابان) باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، جمهورية كوريا) عباسبيك فايزولاييف (سسكا موسكو، أوزبكستان).



أفضل لاعبة شابة (السيدات) دانييلا غاليتش (ملبورن سيتي/إف سي توينتي، أستراليا) تشاي أون-يونغ (نادي ولميدو، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) كيسي فاير (اينجل سيتي، جمهورية كوريا).



أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة البلاتينية) اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم الاتحاد الياباني لكرة القدم اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم.



أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الماسية) الاتحاد الصيني لكرة القدم الاتحاد التايلاندي لكرة القدم الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.



أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الذهبية) اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم اتحاد هونغ كونغ الصين لكرة القدم اتحاد نيبال لكرة القدم.



أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الياقوتية) اتحاد بوتان لكرة القدم اتحاد غوام لكرة القدم اتحاد لاوس لكرة القدم.



أفضل اتحاد إقليمي في آسيا اتحاد وسط آسيا لكرة القدم اتحاد شرق آسيا لكرة القدم اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.



جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية) الاتحاد الأسترالي لكرة القدم والاتحاد الصيني لكرة القدم والاتحاد السنغافوري لكرة القدم.



جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة (الفئة الفضية) اتحاد غوام لكرة القدم الاتحاد الهندي لكرة القدم الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.



جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة البرونزية) الاتحاد الكمبودي لكرة القدم اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.



الجائزة الخاصة للحكام يويتشي هاتانو (اليابان) تركي عبد الله الصالحي (سلطنة عُمان) إبراهيم يوسف الرئيسي (الإمارات).