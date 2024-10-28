وصول جائزة الكرة الذهبية إلى الحفل

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت جائزة الكرة الذهبية إلى حفل المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، التي أطلقتها فرانس فوتبول.

جائزة الكرة الذهبية تصل مقر الحفل

ويستضيف مسرح "دو شاتليه" في باريس، مراسم حفل مجلة فرانس فوتبول لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

وتربع على عرش المركز الـ 26 ديكلان رايس لاعب آرسنال، وفي المركز الـ 27 فيتينها لاعب باريس سان جيرمان، واحتل لاعب باير ليفركوزن غريمالدو المركز الـ 28.

بينما تواجد ماتس هوملز لاعب بوروسيا في المركز الـ 29، بالتساوي مع ارتيم دوفبيك.

ويغيب العديد من اللاعبين عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الدولي المصري محمد صلاح.