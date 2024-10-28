ماريو بالوتيلي يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة هذا النادي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي جنوى عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، في صفقة انتقال حر.

جنوى يعلن عن التعاقد مع ماريو بالوتيلي

وانضم ماريو بالوتيلي إلى صفوف جنوى في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق أضنه دمير سبورت التركي.

ووقع المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 34 عامًا، على عقود انتقاله إلى جنوى حتى 30 يونيو 2025.

وشارك بالوتيلي مع فريقه السابق أضنه دمير سبورت التركي، الموسم الماضي، في 16 مباراة أحرز خلالهم 7 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويستعد جنوى لمواجهة قوية أمام فيورنتينا يوم الخميس القادم الموافق 31 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل جنوى المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 6 نقاط.

