نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كذبة أبريل؟.. رد فعل مثير من رودري على فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإسباني الدولي رودري نجم وسط مانشستر سيتي، رد فعل مثير بعد معرفته بفوزه بجائزة الكرة الذهبية الممنوحة من قبل مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

رد رودري بعد إبلاغه بفوزه بالكرة الذهبية

وعلم رودري، بخبر فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، من صحيفة “ريليفو” الإسبانية.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن رودري عندما تم إبلاغه بأنه سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام لم يكن مصدقًا للخبر وظن أنها مجرد كذبة أبريل.

وكانت التقارير الإعلامية قد توقعت فوز البرازيلي جونيور فينيسيوس بجائزة الكرة الذهبية، كونه ساهم في تحقيق بطولات دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بعد تسريب فوز رودري بالكرة الذهبية وليس فينيسيوس نجم ريال مدريد.

وقرر نادي ريال مدريد من جانبه، عدم حضور حفل توزيع جوائز الأفضل لهذا العام، بعد معرفة عدم تتويج فينيسيوس بالجائزة المرموقة.