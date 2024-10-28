نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تغادر إلى مهرجان الجونة لحضور عرض فيلم قشر البندق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت الفنانة رانيا محمود ياسين صباح اليوم إلى مهرجان الجونة السينمائي لحضور عرض فيلم “قشر البندق”، الذي تم ترميمه حديثًا، وهو الفيلم الذي يعود إنتاجه إلى والدها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين.

وأعربت رانيا عن سعادتها الكبيرة بعودة الفيلم إلى الشاشة بجودة عالية، معتبرةً ذلك تكريمًا لإرث والدها الفني العريق.

وأشارت رانيا إلى أنها انتهت من تجهيزات إطلالاتها الخاصة بالمهرجان، حيث اختارت مجموعة من الأزياء من تصميم بهيج حسين، تتميز بطابع جديد ومختلف على شخصيتها، في إطار من الاحتشام والرقي، بما يتناسب مع حضور فعاليات المهرجان وأجوائه.

تفاصيل فيلم قشر البندق



وتدور أحداث فيلم قشر البندق حول مسابقة في الأكل من قبل أحد فنادق الدرجة الأولى، ما يدفع الجمهور للمشاركة في هذه المسابقة والحصول على المكافأة المالية الكبيرة المخصصة للفائز بالمركز الأول في المسابقة.

الفيلم شارك في بطولته الراحل محمود ياسين، حسين فهمي، حميد الشاعري، محمد هنيدي وعبلة كامل وغيرهم، من تأليف مدحت العدل وإخراج خيري بشارة.

مهرجان الجونة السينمائي



وانطلق يوم الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويُعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويجذب المهرجان، جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز من التفاعل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى لربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ما يروج لروح التعاون والتبادل الثقافي.