نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من موجات البرودة المفاجئة والشبورة الكثيفة.. نصائح وإرشادات للوقاية من تقلبات الطقس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، الإثنين 28 أكتوبر 2024، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الخريفية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد. ومع بدء انخفاض درجات الحرارة في الصباح والمساء، تشير التوقعات إلى طقس مائل للحرارة نهارًا على بعض المناطق، وبارد خلال ساعات الليل، مما يتطلب الحذر من التغيرات في درجات الحرارة.

توقعات الطقس نهارًا

حسب خبراء الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس مائل للحرارة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد. ويأتي هذا الطقس المعتدل ليكون مناسبًا لأنشطة النهار، ولكن الأرصاد توصي بعدم التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة. يُفضل ارتداء الملابس الخفيفة، خاصةً خلال فترة الظهيرة، حيث تكون درجات الحرارة في أوجها​.

برودة الطقس ليلًا

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة ليلًا على كافة أنحاء البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع حلول المساء. هذه البرودة تتطلب من المواطنين ارتداء طبقات إضافية من الملابس لتجنب الإصابة بالبرد، خاصةً مع بدء انخفاض درجات الحرارة ليلًا في معظم المناطق​.

تحذيرات الأرصاد من الشبورة والرياح

حذرت الأرصاد من الشبورة المائية التي قد تظهر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ونبهت السائقين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، حيث قد تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية بشكل مؤقت في الصباح الباكر. وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود الأرصاد لتحسين السلامة المرورية للمواطنين.

نشاط الرياح: تتوقع هيئة الأرصاد نشاط رياح معتدلة على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء، مما قد يساعد في تلطيف الأجواء وتخفيف درجات الحرارة المرتفعة نهارًا. وقد تكون هذه الرياح محملة ببعض الأتربة، ما قد يستدعي الحذر لمرضى الحساسية​.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

تعتبر حالة البحر من المؤشرات المهمة لسلامة الأنشطة البحرية، حيث أشارت التوقعات إلى أن:

البحر المتوسط: سيكون في حالة معتدلة مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، ورياح شمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالة البحر تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية. تنصح هيئة الأرصاد مرتادي البحرين بتوخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية في ظل هذه الأحوال​.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر

يظهر الجدول التالي درجات الحرارة المتوقعة اليوم، مما يعكس التباين الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المناطق، وخاصة المناطق الشمالية والجنوبية.

المدينة/المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 28 18 العاصمة الإدارية 29 17 بنها 28 18 دمنهور 27 19 وادي النطرون 28 19 كفر الشيخ 27 18 دمياط 27 21 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 30 17 السويس 30 19 العريش 28 17 رفح 27 16 شرم الشيخ 32 23 الإسكندرية 26 20 مطروح 24 19 الفيوم 29 15 بني سويف 30 15 المنيا 30 14 أسيوط 31 14 الأقصر 32 16 أسوان 33 17

نصائح للتعامل مع الطقس اليوم

ارتداء الملابس الخريفية: ينصح بارتداء ملابس تناسب تغيرات الطقس، حيث تكون خفيفة خلال النهار وطبقات إضافية ليلًا لحماية الجسم من البرودة. الحذر أثناء القيادة: خاصة في الصباح الباكر، حيث تكون الرؤية منخفضة بسبب الشبورة، ويُنصح بتخفيف السرعة واستخدام أضواء الضباب. تجنب الأنشطة البحرية: يُفضل تأجيل الأنشطة البحرية لمرتادي البحر الأحمر المتوسط، نظرًا لارتفاع الأمواج الذي قد يسبب اضطرابات. الوقاية لمرضى الحساسية: من المتوقع نشاط الرياح التي قد تكون محملة ببعض الأتربة، لذا يُنصح مرضى الحساسية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم.

تأثير الطقس على الأنشطة اليومية

يتوقع أن يكون الطقس ملائمًا للأنشطة النهارية المعتادة، خاصةً في القاهرة ومناطق الوجه البحري، حيث يسود طقس مائل للحرارة. أما في المناطق الجنوبية، فيفضل تأجيل الأنشطة الشاقة إلى فترات ما بعد الظهيرة، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا خلال النهار. ومع ذلك، يُنصح بالاستعداد للطقس البارد ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية أو الساحلية.

توقعات الأيام القادمة

تشير التوقعات الأولية إلى استمرار الطقس المعتدل مع احتمال انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الليل، مما يعزز الحاجة إلى ارتداء الملابس الدافئة تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة. وتستمر الأرصاد في مراقبة التغيرات الجوية وتحديث التحذيرات عند الحاجة، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير أفضل الظروف للأمان في مواجهة أي تغيرات محتملة.