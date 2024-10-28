لبنان: حزب الله يعلن استهداف قاعدة بالمسيرات والجيش الإسرائيلي يفجّر منازل فـي الجنوب

أعلن حزب الله أنه قصف بعدد من المسيّرات الانقضاضية قاعدة جوية اسرائيلية تقع جنوب تل أبيب، يستهدفها للمرة الأولى منذ بدء التصعيد بين الطرفين قبل عام. وأفاد الحزب في بيان عن «هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة». وقال إن الهجوم جاء «ردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني». إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بتفجير الجيش الإسرائيلي السبت منازل سكنية في بلدة حدودية في جنوب لبنان، حيث تحاول قواته التوغل بريا في إطار عملية بدأتها نهاية الشهر الماضي.

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