6 أندية تؤكد مشاركتها فـي دوري الشباب لكرة اليد

الانطلاقة 8 نوفمبر القادم

أكدت 6 أندية مشاركتها في دوري الشباب لكرة اليد لمواليد 2006 /‏2007 للموسم الرياضي 2024/‏2025 م وهي نزوى والسيب ومسقط وصحم والنهضة والعروبة، حيث أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد جدول وشروط وقواعد الدوري الذي سينطلق يوم 8 نوفمبر القادم بإقامة ثلاث مباريات يلتقي في المباراة الأولى السيب و النهضة في الساعة الثالثة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي السيب ويتبارى في المباراة الثاني العروبة مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرياضي بصور ويلعب صحم مع مسقط في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي. وتلعب الأندية المشاركة دوري من مرحلة واحدة حيث تتأهل الأندية الأربعة الحاصلة على المراكز الأولى إلى الدور الثاني وتلعب الأندية الأربعة دوري من مرحلة واحدة، حيث يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع مباراتين ويلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث مباراتين، في حال تبادل الفوز بين الفريقين «كل فريق حصل على نقطتين» لا ينظر الى فارق الأهداف يتم اللجوء مباشرة إلى رميات «7» أمتار كل فريق «5» رميات وفق القانون الدولي وإذا استمر التعادل يلعب رمية برمية حتى يفوز احد الفريقين ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع ويلعب الفائزان على المركزين الأول والثاني ويمنح الفريق الفائز نقطتان ويمنح الفريق المتعادل نقطة واحدة، ولا يمنح الفريق الخاسر أي نقطة والفريق الذي لا يحضر بطاقات خلال «15» دقيقة قبل المباراة يعتبر خاسرا ويعامل معاملة الفريق المنسحب.

جوائز المراكز الأولى

رصد اتحاد اليد جوائز ومكافآت للأندية الحاصلة على المراكز الأولى حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول درعا تذكارية أو كأسا و28 ميدالية ذهبية أو هدية، ومكافأة مالية ويحصل الفريق الحاصل على المركز الثاني على 28 ميدالية فضية أو هدية ومكافأة مالية، ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث 28 ميدالية برونزية أو هدية ومكافأة مالية.