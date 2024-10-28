السيب يواجه الأهلي البحريني لحسم الصدارة

في الجولة الثانية لدوري التحدي الآسيوي

كتب ـ عبدالعزيز الزدجالي :

يبحث فريق السيب اليوم عن تحقق الانتصار الثاني تواليا عندما يواجه الأهلي البحريني في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الثالثة لدوري التحدي الاسيوي لكرة القدم، وستكون أرضية استاد السيب الرياضي عند الثامنة مساء بتوقيت مسقط مسرحا لاحداث هذه المباراة الهامة للفريقين حيث يتطلع السيب لحسم الصدارة بالعلامة الكاملة بعد ان حقق فوزا ساحقا على الفتوه السوري بخماسية نظيفة في الجولة الأولى في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن انتصاره الأولى بعد تعادله السلبي مع هلال القدس في الجولة الأولى .

المباراة لن تكون سهلة للفريقين وكل الاحتمالات واردة، ولهذا عكف الفريقان خلال اليومين الماضيين على تصحيح الأخطاء التي صاحبت المباراة الأولى، حيث ركز مدرب السيب على دراسة فريق الأهلي البحريني وطريقة أسلوبه ولعبه ونقاط القوة والضعف، وأعطي توجيهاته للاعبين في كيفية التعامل مع ظروف المباراة، ولن يجري الصربي نيكولا تغيرات في تشكيلة الفريق، حيث سيلعب بنفس التشكيلة التي خاضت المباراة الأولى من خلال تواجد بلال البلوشي في حراسة المرمي ومحمد المسلمي واحمد الخميسي وعلي البوسعيدي وحسن العجمي في خط الظهر وعيد الفارسي وارشد العلوي وجميل اليحمدي وزاهر الاغبري في خط الوسط وعبد العزيز المقبالي وعبد الرحمن المشيفري في خط الهجوم .

ومن خلال هذه التشكيلة يسعى المدرب الصربي نيكولا إلى إيجاد التوازن بين الخطوط الثلاثة واللعب كمجموعة واحدة من خلال تنويع الهجمات من الأطراف والاختراق من العمق والتسديد من خارج منطقة الجزاء إضافة الي سد الثغرات في وسط الميدان وعدم إعطاء مساحات للفريق البحريني لبناء هجماته، كما ان تعليمات المدرب في تدريبات الامس كانت واضحة للاعبين من خلال الارتداد السريع لمساندة المدافعين وعدم الاستعجال في بناء الهجمات مع تسريع وتيرة اللعب من خلال تحركات اللاعبين في ارجاء الملعب .في المقابل فان الأهلي البحريني استفاد من درس المباراة الماضية التي خرج منها متعادلا وشهدت تدريبات الفريق التي جرت على ملعب السيب تعليمات واضحة للمدرب الاسباني انخيل لوبيز في كيفية إيقاف خطورة لاعبي السيب من خلال اغلاق منطقة العمليات والاعتماد على الهجمات المرتدة .وقد يجرى انخيل لوبيز تغييرات في تشكيلة الفريق بإدخال باولو كامبيلا بدل سيد مهدي، بينما سيبقي إبراهيم لطف الله في حراسة المرمي وسعود العسم ودوردي كمارا وباقر العصفور وكارلوس فيجاراي في خط الظهر وجودا سيلفا وحسن مدن وجمال راشد وجيفا في وسط الميدان وفكوندوتوباريس في خط المقدمة .

وسيجازف فريق الأهلي البحريني لانه ليس هناك مايخسره ويدرك تماما ان خسارة مباراة اليوم تعني خروجه مبكرا من دائرة المنافسة ولهذا سيدخل المباراة بكل ثقله من اجل حسم النتيجة لصالحة .

هلال القدس هل يعمق جراح الفتوة ..!!

يلتقي اهلي القدس الفلسطيني مع الفتوة السوري عند الخامسة مساء باستاد السيب في افتتاح الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الاسيوية الثالثة في مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات .حيث يتطلع هلال القدس الفلسطيني لتحقيق انتصار مريح ربما ينقله لنصف نهائي البطولة في المقابل فان الفتوة السوري يتطلع من جانبه الى تعويض خسارته الأولى امام السيب وتحقيق فوز مريح قبل مباراته الأخيرة مع الأهلي البحريني يوم الجمعة المقبل في ختام التصفيات .وظهر اهلي القدس الفلسطيني في مباراته الأولى بشكل جيد وعرف كيف ينظم صفوفه من خلال اللعب بقتالية وروح عالية وهو ماساهم في الخروج بنقطة ثمينة من الأهلي البحريني ويتطلع خلال مباراة اليوم الى الاستمرار بنفس الحماس والقوة وهو يملك مجموعة جيدة من اللاعبين في مقدمتهم الحارس الشاب عيسى عابدين ورامي المسالمة ومحمد يمين ورضوان ابوكرشة وعمر صندوقة ومحمد فرج ومحمد ابومياله ومحمد العاصي وهيثم خير الله وقاسم عبيد ومحمد درويش .

في المقابل فان الفتوة السوري استوعب بكل تأكيد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها امام السيب وسيعالج الأخطاء التي صاحبت تلك المباراة وظهر الفريق بانه يعاني بسبب ضعف الاعداد وعدم تجانس اللاعبين فيما بينهم ولهذا فان التوقعات تشير الى اجراء تغييرات في تشكيلة الفريق باشراك احمد الحسن ومحمد العبادي وزكريا عزيز من البداية الي جوار ياسر شاهين ومحمد خلف وعبد الكريم الفاتح وعلي بعاج وعبد الرحمن الحسن وعبد النور بالخير واشرف عفلي .

ومن خلال المستوى الذي قدمة الفتوة السوري في مباراته الأولى خاصة في الشوط الأول فان الكفة تميل لصالحه، لكن في كرة القدم ليس هناك مستحيل وكل الاحتمالات واردة .

مدرب الفتوة: نكون او لا نكون في هذه المباراة

اكد سفيان نجمة مدرب الفتوة السوري ان مباراة فريقه امام هلال القدس ستكون قوية وسنعمل كل مانستطيع للخروج بنتيجة ايجابية ونامل ان ندخل بتشكيلة جيدة وقد لمست الرغبة الاكيدة من اللاعبين للظهور بشكل افضل واقتناص نقاط المباراة. وأضاف مدرب الفتوة انتدبنا لاعبين محترفين لكنهم التحقو متاخرين وشاركوا في حصة تدريبية واحدة ولم يتمكنوا من الانسجام في هذه المباراة وقد لعبنا امام فريق منسجم ومتجانس ويملك لاعبين مميزين ومنهم في منتخب سلطنة عمان وشكلوا خطورة كبيرة علينا بالرتم السريع بالإضافة الى عامل رطوبة الجو التي اثرت على ادائنا. وامتدح مدرب الفتوة أداء البوسعيدي والمقبالي في المباراة الماضية، وقال انهما صنعا الفارق في المباراة وكان الطرد أيضا عاملا مساعدا في خروجنا بالخسارة الثقيلة.

اما كابتن فريق الفتوة علي معاج فقال مباراتنا لاتقبل القسمة على اثنين وانا اعتذر عما حدث في المباراة الماضية والنتيجة التي خسرنا بها ففريق السيب كان فريقا منسجما وقويا ونحن لم نكن منسجمين والمدرب بدوره حاول إيجاد توليفة جيدة من اللاعبين . وأضاف ان الطرد في الشوط الثاني اثر على أداء الفريق ونحن نامل في مباراتنا القادمة ان نفرح جمهورنا بتقديم أداء يليق بفريق الفتوة ومن المهم ان نأخذ نقاط المباراة لنبقى في البطولة.

المباراة ستكون قوية

توقع نيكولا مدرب نادي السيب ان مباراة فريقه امام الأهلي البحريني ستكون قوية ومهمة للفريقين وكلا الفريقين يحتاجان لنقاط المباراة الثلاث ونحن سنلعب لاقتناص النقاط الثلاث. وايضا الفريق البحريني فريق قوي ولديه عناصر جيدة ولاحظت أربعة لاعبين مؤثرين في المباراة الماضية واعتقد انهم سيلعبون ولديهم لاعب اخر لم يلعب بسبب الإيقاف ولكن اعتقد انه سيكون متواجدا في المباراة القادمة. وقال ستكون المباراة ديربي خليجي ولاعبو فريقي يدركون أهمية المباراة، ونحن نحترم الفريق الخصم ولكننا سنعمل بشكل افضل لتقديم أداء جيد وتحقيق النتيجة التي نصبو اليها. وأضاف لدينا حلول كثيرة للدخول للمباراة وبكل تأكيد ستتغير التشكيلة ولكن لن تتغير جذريا ولدينا لاعبون جيديون وألعب كل مباراة حسب ظروفها. وعن المباراة الماضية والفوز الذي تحقق قال نعم احتفلنا بالفوز ولكن في اليوم الثاني نسينا المباراة وهذا الفوز، وبدأنا التحضير لهذه المباراة التي لها وزنها وثقلها وهي بالنسبة لنا مهمة جدا وانا متاكد انها لن تكون سهلة للفريقين وقد عملت على تهيئة الفريق نفسيا بالإضافة الى تهيئة الجانب المدني واللاعبين مدركين تماما أهمية المباراة والخروج بنتيجة إيجابية منها.

مباراة ليست سهلة

وقال عبدالرحمن المشيفري لاعب نادي السيب نحن مقبلون على مباراة مهمة ولن تكون سهلة وعيوننا على النقاط الثلاث ومتطلعين الى تحقيق النتيجة الايجابة. واكد المشيفري ان التجانس بين اللاعبين في الفريق يعطي الحماس للاعب لتقديم افضل مالديه وسنلعب للفوز باذن الله.

طموحنا التأهل

قال أنخيل لوبيز ان المباراة أمام السيب مباراة مهمة بالنسبة لنا ولدينا الجاهزية وتقديم افضل مالدينا وتحقيق النتيجة الإيجابية.

واضاف تحدثت مع اللاعبين ونأمل ان نكون في أتم الجاهزية للمباراة.

وعن أداء الفريق في المباراة الماضية قال الأداء لم يكن مرضيا بالنسبة لي ولكننا كنا الطرف الأفضل لانهاء المباراة ونعرف اننا في مباراتنا القادمة سنلعب امام اقوى فريق في المجموعة ونامل في تحقيق الفوز.

طابع خاص

قال جمال راشد لاعب الاهلي البحريني سندخل المباراة بكامل تركيزنا مع احترام الخصم وذاتنا ونأمل تحقيق النتيجة الإيجابية مشيراً الى ان اللقاءات الخليجية لها طابع خاص وسنلعب للظهور بشكل جيد وتمثيل الفريقين مع جمالية المباراة.