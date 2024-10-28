نزوى يتغلب على ظفار في دوري عام كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني :

حقق نادي نزوى فوزا مهما على حساب نادي ظفار بنتيجة 87-31 ، ضمن منافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة في المباراة التي أقيمت بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر جاءت المباراة لعبا ونتيجة لصالح نادي نزوى الذي لعب بشكل جيد واستطاع استثمار معظم الفرص التي أنجبت له بفضل تميز عددا من لاعبيه ومنهم المحترف اجاسي تونيان الذي سجل 24 نقطة الشوط الأول انتهى بتقدم نزوى على ظفار بنتيجة 45-15.

وفي الربع الثالث استمرت الهجمات التي تمكن فيها نزوى من مضاعفة النتيجة 50-17، ومن خطأ يسجل لاعب نزوى محمد الوهيبي نقطة لفريقه، رد ظفار عليها بتسجيل نقطتين عن طريق عبدالرحمن الشبلي، لكن محمد الوهيبي لاعب نزوى يسجل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة لتصبح النتيجة 53-19 ، ويتواصل اللعب بتسجيل المزيد من النقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم نزوى على ظفار بنتيجة 61-24.

وفي الربع الرابع استمرت الهجمات المتبادلة حيث تمكن نزوى. من تسجيل 4 نقاط عن طريق محمد العنقودي وباسل الصبحي لتصبح النتيجة 65-24، ويضيف محمد العنقودي نقطتين ، رد عليها ظفار بتسجيل ثلاثية عن طريق لاعبه رياض الجهوري، ويتمكن نزوى من الرد بثلاثية للاعبيه اجاسي، ويتواصل اللعب بتسجيل المزيد من النقاط التي وسع بها نزوى الفارق 81-31، وينجح سيف التوبي في تسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، ويضيف حسين الكندي ومصعب الريامي 4 نقاط، لتنتهي المباراة بفوز نزوى على ظفار بنتيجة 87-31.