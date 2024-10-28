القاهرة ـ أ.ف.ب: يستقبل الأهلي المصري ضيفه العين الإماراتي اليوم في قمة عربية على ستاد القاهرة الدولي، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا). ويستهل الأهلي مشواره في البطولة التي يشارك فيها بوصفه بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان العين بطل دوري أبطال آسيا قد بدأ مشواره بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول 6-2 في سبتمبر الماضي. ويتأهل الفائز من هذه المباراة لملاقاة الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس 2024 في قطر.

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