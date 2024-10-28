88 شهيدا وعشرات المصابين فـي 24 ساعة بغزة .. والاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان

الدفاع المدني يئن من الإبادة شمال القطاع

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ٨٨ فلسطينيا واصابة العشرات خلال 24 ساعة.

واقتحمت قوات الاحتلال مشفى كمال عدوان الحكومي واعتقلت العشرات من النازحين والعاملين فيه.

واشارت الصحة بغزة إلى انقطاع الاتصال بمدير المشفى والعاملين فيه في ظل عدة غارات على محيطه.

في غضون ذلك أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة تعذر الوصول لنداءات استغاثة من فلسطينيين شمال القطاع، تعرضت منازلهم لقصف وحرق بسبب تعطل عمله قسرا بفعل هجمات إسرائيل، وسط عملية إبادة مستمرة وتطهير عرقي منذ 22 يوما.

وقال: «لا نستطيع الاستجابة لنداءات ومناشدات عديدة تصلنا من منازل سكنية تعرضت للقصف والحرق الإسرائيلي في بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة».

وأضاف في بيان: «الدفاع المدني معطل كليا قسرا بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر في شمال غزة».

وأعلن الدفاع المدني الاربعاء الماضي تعطيل جيش الاحتلال الإسرائيلي لخدماته واستهداف طواقمه وتهديد العاملين بالاستهداف المباشر في حال توجهوا لاستخدام مركباتهم في عمليات الإسعاف والإنقاذ.