إيران تؤكد أن «من واجبها الدفاع عن نفسها» والجيش يرى الأولوية لوقف النار بغزة ولبنان

الهجوم الإسرائيلي يسفر عن مقتل 4 عسكريين وخسائر محدودة

طهران ـ وكالات: أعلنت إيران أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف السبت مواقع عسكرية على أراضيها أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وخلف «خسائر محدودة»، مؤكدة أنّ «من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها» فيما اقترح بيان للجيش الإيراني وقفا لإطلاق النار بغزة ولبنان يكون له الأولوية عن الرد.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان «تعتبر إيران أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها «لا حدود له»، مضيفا «سندافع عن أرضنا ووطننا».

ومساء السبت أصدر الجيش الإيراني بيانا صيغ بعناية يتضمن اقتراحا مؤداه أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان له الأولوية على أي رد انتقامى إيرانى على الهجوم الإسرائيلى الأخير.

وفي معرض تأكيد البيان على الحق فى الرد، أشار فى الوقت ذاته إلى أن طهران ربما تحاول إيجاد طريقة لتجنب المزيد من التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإيراني أن إسرائيل استخدمت ما يسمى بالصواريخ «المتباعدة»، وذات المسافات البعيدة التى تتجنب نيران العدو وذلك فوق المجال الجوي العراقي لشن هجماتها وأن الرؤوس الحربية كانت أخف وزنا بكثير من أجل قطع المسافة إلى الأهداف التي ضربتها في ثلاث محافظات في إيران، وذكر البيان الإيرانى أن مواقع الرادار العسكرية الإيرانية تضررت، لكن بعضها قيد الإصلاح بالفعل.