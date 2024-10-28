نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حريق منزله.. أبو الليف يكشف آخر تطورات حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب أبو الليف عن آخر تطورات حالته الصحية، وتفاصيل حريق منزله، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2".

أبو الليف

تفاصيل الحالة الصحية لـ أبو الليف

وتحدث عن حالته الصحية قائلًا: "إنه راض بقضاء الله وقدره، وأنه تعرض لذبحة صدرية غير مستقرة بعد حريق مسكنه".

تفاصيل حريق منزل أبو اللليف

وأضاف عن تفاصيل الحريق، قائلًا: "أن الحريق بدأ عندما كان أبناؤه يشاهدون كارتون بينما كان هو نائمًا، وعندما قرر ابنه الدخول إلى الحمام، وعاد وجده يصرخ قائلًا: "الحقني يا بابا، الستارة بتولع".

وتابع أنه سارع لجلب مفتاح الشقة، حيث كان أولاده في حالة انهيار، وبعد فتح الباب، استنجد بالناس، قائلًا: "في حريقة"، موضحًا أنه تمكن من إنقاذ أسرته من هذا الحادث الخطير.

وأشار نادر أبوالليف إلى أنه احتضن أولاده الثلاثة ومر من أمام النيران، لكنه واجه مشكلة عندما وجد باب الشقة مغلقًا بالمفتاح، حيث كانت زوجته قد نزلت وأغلقت باب الشقة خلفها لأن أولادها كانوا يريدون النزول معها.