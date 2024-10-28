والد أمينة خليل يخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي.. فيديو أطلت الفنانة المصرية أمينة خليل برفقة والدها لأول مرة خلال تواجدها في ندوة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور إقرأ المزيد

أطلت الفنانة المصرية أمينة خليل برفقة والدها لأول مرة، خلال تواجدها في ندوة "علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور" التي أقيمت على مسرح "سيتي جونة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2024.

وفي مقاطع فيديو، ظهرت النجمة المصرية أثناء تواجدها في الندوة التي ضمت كلاً من نيللي كريم ويوسف الشريف، حيث كانت حاضرة لدعم زملائها.

وكان لافتاً مرافقة والد أمينة لها خلال الندوة، حيث ظهر علنياً معها للمرة الأولى، إذ كانت تمسك بيده أثناء صعودهما المدرج للجلوس بين الحضور.

ويأتي هذا الظهور بعد عودة والد أمينة من السفر ليكون بجانب ابنته، حيث استقبله العديد من النجوم المتواجدين في المهرجان مثل نيللي كريم ويوسف الشريف وأحمد داوود.

وسبق أن أكدت أمينة على أن والدها يلعب دورًا مهمًا في حياتها المهنية، إذ قالت في أحد اللقاءات إنها تستشيره في كل أدوراها التمثيلية.