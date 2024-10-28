الفنان التركي بوراك دينيز في جولة بمنطقة الأهرامات

تجول الفنان التركي الشهير بوراك دينيز، اليوم الاثنين، في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر.

وكان في استقباله لدى زيارته لمنطقة الأهرامات الأثرية أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبه في جولة بالمنطقة زار خلالها الهرم الأكبر للملك خوفو من الداخل حتى وصل إلى غرفة الدفن، بالإضافة إلى زيارة المعبد الجنائزي الخاص به وأهرامات الملكات زوجات الملك خوفو، كما تضمنت الزيارة منطقة تمثال أبو الهول.

وأعرب الفنان التركي عن سعادته بهذه الزيارة واصفاً إياها بالحلم الذي تحقق، مشيراً إلى انبهاره بما شهده وسمعه عن تاريخ المنطقة وعن عراقة الحضارة المصرية القديمة. كما حرص على توثيق زيارته بالتقاط صور تذكارية في المنطقة، مؤكداً رغبته في تكرار الزيارة مرة أخرى.

ومساء أمس، كان الممثل التركي بوراك دينيز قد ظهر أمام الأهرامات في جلسة تصوير ليلية. وبمجرد انتشار صوره في منطقة الأهرامات تصدر الممثل التركي وبطل مسلسل "الحب لا يفهم الكلام" منصات التواصل الاجتماعي.

ويكمن السبب وراء وجود الممثل التركي بوراك دينيز أمام الأهرامات في حضوره افتتاح النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن"، الذي شارك فيه أكثر من 200 شخصية عامة عالمية، منهم الفنان الفرنسي كيفين دياز، والفنانة التركية نسليهان أتاغول.

وحرص النجمان التركيان بوراك دينيز ونسليهان أتاغول على توثيق زيارتهما إلى مصر، وهو ما ظهر عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول صوراً لها على النيل، أثناء استمتاعها برحلة مائية في أول زيارة لها إلى مصر. كما نشرت صوراً أخرى لها من أمام الأهرامات في جلسة تصوير أخرى.