نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من ريال مدريد بعد تسريب عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية وفرنسي ة الضوء على قرار ريال مدريد الإسباني بمقاطعة حفل الكرة الذهبية الليلة والذي يقام كل عام للكشف عدة جوائز فردية أبرزها البالون دور التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

ريال مدريد يلغي رحلته إلى فرنسا

وأكدت شبكة مونت كارلو الفرنسية الإذاعية أن بعثة ريال مدريد ألغت الرحلة التي كانت ستطير بها إلى العاصمة الفرنسية باريس بعدما علم الملكي أن فينيسيوس جونيور لن يكون الفائز بها.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فينيسيوس لن يحضر الحفل بعدما أحبط بشدة لعلمه أنه لن يكون الفائز بالكرة الذهبية وهو ما جعل ريال مدريد يقاطع الحفل هذه المرة ويلغي الرحلة بالكامل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وسائل إعلام عالمية سربت اسم الفائز بالكرة الذهبية 2024، حيث ستكون الجائزة من نصيب رودري نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رودري جاء على رأس التصويت في سباق الكرة الذهبية بينما حل فينيسيوس في المركز الثاني قبل زميله في ريال مدريد جود بيلينجهام الذي تواجد في المركز الثالث.