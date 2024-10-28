نجم العين السابق: فرحة الأهلي بالسوبر تؤكد أنه ليس في المستوى المعهود

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث معتز عبد الله حارس العين الإماراتي ومنتخب الإمارات السابق، عن مستوى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قبل مباراة العين في كأس إنتر كونتيننتال.

معتز عبدالله: الأهلي ليس في مستواه المعهود

وقال معتز عبد الله خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إن، إن النادي الأهلي ليس في مستواه المعهود والظروف ليست جيدة ولاحظت ذلك من مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف نجم العين السابق: ما يؤكد حديثي هي الفرحة الكبيرة من جانب الأهلي وجماهيره، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.

وتابع النجم الإماراتي: الأهلي عانى بعد خسارة السوبر الإفريقي، ورأينا عدة قرارات تأديبية وكان ذلك مهما للفريق وأهم من البطولات.

واختتم نجم العين السابق: الأهلي ليس في فورمته، لكن المباراة متكافئة حتى في ظل وجود الجماهير، حيث اعتاد الفريق على مثل هذه المباريات، والمباراة ستكون قوية لكن أعتقد أن فريقنا سيعود بالبطولة.