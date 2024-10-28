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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة تيشلو: تسليم المنطقة التجارية بالشرقية خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس علاء شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة تيشلو للتطوير العقاري، علي التزام الشركة بتنفيذ مشروع المنطقة التجارية، الذي سيقام بـ “أرض العصلوجي” في محافظة الشرقية خلال عامين رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود إنشاء 3 مناطق تجارية في بني سويف و الشرقية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المشروع سيقام علي مساحة 4 أفدنة باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه.
واضاف شوقي، أن المشروع سيوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضم أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم
و أشاد بالتعاون الوثيق بين القطاع الحكومي والخاص الذي شهده المشروع، لافتًا إلى دعم وزارة التجارة الداخلية ومحافظة الشرقية من حيث تقديم المساعدة وتسهيل العقبات، رغم التحديات التي تواجه القطاع العقاري عالميًا.
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