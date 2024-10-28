برونو فرنانديز يوجه رسالة إلى تين هاج بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، رسالة وداع لمدربه الهولندي إيريك تين هاج الذي رحل عن تدريب الفريق.

وقد أعلن مانشستر يونايتد صباح اليوم الأثنين عن رحيل الهولندي إيريك تين هاج عن تدريب الفريق، وتعيين رود فان نيستلروي مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

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ونشر برونو فرنانديز صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بمدربه السابق تين هاج، وعلق "شكرًا على كل شيء يا رئيس! أقدر الثقة واللحظات التي نتقاسمها معًا، أتمنى لك كل التوفيق".

وأضاف، "حتى مع العلم أن الفترة الماضية لم تكن رائعة من جانبنا جميعًا، أتمنى أن تتمكنوا يا جماهير من تذكر الأشياء الجيدة التي فعلها إيريك لنادينا".

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي مساء أمس أمام وست هام يونايتد بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة البريميرليج.