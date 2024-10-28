لأول مرة.. تامر حسني ورامي صبري يتعاونان في دويتو غنائي يستعد النجمان تامر حسني ورامي صبري لإطلاق دويتو غنائي جديد في الأيام المقبلة يحمل عددا من المفاجآت التي ستشع إقرأ المزيد

يستعد النجمان تامر حسني ورامي صبري لإطلاق دويتو غنائي جديد في الأيام المقبلة، يحمل عددًا من المفاجآت التي ستشعل حماس جمهور النجمين.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين حسني وصبري، في خطوة يترقبها عشاق الموسيقى على الساحة الفنية.

وكان رامي صبري شوق الجمهور منذ أيام بنشر صورة جمعته مع صديقه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يعزف على آلة البيانو، أمام صديقه تامر، وعلق قائلًا: قريبًا، وسط ترقب من الجمهور.

كان آخر أعمال رامي صبري هو تتر مسلسل "تيتا زوزو"، حيث قدم أغنية "أهلي أهلي" التي لاقت تفاعلًا واسعًا.

والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل؛ ما جعلها واحدة من أبرز أغاني تترات المسلسلات الأخيرة.

يستعد تامر حسني حاليًا لعرض فيلمه الجديد "ري ستارت" خلال موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي اجتماعي يشاركه بطولته الفنانة هنا الزاهد، بعد نجاحهما معًا في فيلم "بحبك".

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويضم طاقم عمل متميز، منهم باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، ما يعد بمزيج من الكوميديا والإثارة في تجربة سينمائية جديدة.