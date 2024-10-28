نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم إسبانيا يحرم فينيسيوس من الفوز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، صدمة قوية بعدما تم إبلاغ محيطه بعدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

تقارير: فينيسيوس لن يفوز بالكرة الذهبية

أشارت تقارير إعلامية في الأيام الماضية، إلى إن فينيسيوس المتوج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم الماضي، هو المرشح الأوفر حظًا للحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس لأن ريال مدريد يعلم أنه لن يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2024 في حفل بالون دور.

وأوضح رومانو إن وفد ريال مدريد لن يحضر حفل اليوم، ولن يتواجد لا فينيسيوس جونيور ولا جود بيلينجهام وأيضًا المدرب كارلو أنشيلوتي، والرئيس فلورنتينيو بيريز.

وأكدت تقارير إعلامية اليوم، إن رودري نجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي، هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ويمثل هذا الاختيار، صدمة كبيرة لمسؤولي ريال مدريد، بعدما كانت التسريبات تشير إلى حصول فينيسيوس على الجائزة بعد أن قاد الفريق الملكي لتحقيق ثلاثية دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإسباني.