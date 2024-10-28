نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يحصد ثمار نجاحه مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني حصد ثمار الطلب الذي قدمه المدير الفني الألماني هانز فليك للاعبي برشلونة ووصل لدرجة الأمر واجب التنفيذ.

وأشارت شبكة كادينا كوبيه الإسبانية الإذاعية إلى أن فليك قام بتنفيذ بعض الأشياء بصرامة شديدة في برشلونة وكان واحد من طلباته على طاولة اللاعبين الابتعاد عن الشكوى والاحتجاج ضد الحكام في المباريات.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن فليك أمر لاعبيه بالتخلي عن هذه الأمور ووضع كل تركيزهم على اللعب فقط وتقديم الأدوار المطلوبة من كل لاعب من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هانز فليك نفسه لم يعترض مطلقًا على أي قرار تحكيمي في مباريات برشلونة في الموسم الحالي مما نقل حالة الهدوء للاعبين الذين يأكلون الأخضر واليابس معه على المستويين المحلي والقاري.

يذكر أن فليك قاد برشلونة لمرحلة مميزة في أول موسم له على رأس القيادة الفنية للفريق ويتصدر معه برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد بجانب تحقيقه الفوز في مباراتين من أصل 3 مباريات في بطولة دوري ابطال أوروبا بالنظام الجديد.