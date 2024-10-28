نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطوارئ الروسي يشيد بدور القاهرة في استضافة اجتماعات المنظمة الدولية للحماية المدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الطوارئ لروسيا الاتحادية الكسندر كرينكوف إلي القاهرة في زيارة رسمية للمشاركة في الدورة الـ57 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والجلسة 26 للجمعية العامة للمنظمة.

وقالت السفارة الروسية بمصر إن المباحثات جرت في مطار القاهرة مع اللواء أمين الجلعي مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ الذي استقبل الوزير الروسي في المطار.

وفي سياق أخر، أعرب وزير الطوارئ خلال كلمته الافتتاحية عن شكره لمصر على استضافة هذا الحدث المهم، معربا عن آمله في مواصلة العمل النشيط والمثمر في إطار هذه المنظمة.

و ترأس الوزير الروسي، الدورة ال57 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والجلسة 26 للجمعية العامة للمنظمة التي تعقد من يوم 28 وحتي 30 أكتوبر في القاهرة.