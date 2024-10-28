نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس بارد وأمطار غزيرة.. ماذا ينتظرنا في نوفمبر؟ هيئة الأرصاد تحذر من تقلبات جوية كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب فصل الشتاء، تشهد البلاد تغيرات كبيرة في حالة الطقس، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من موجة باردة متوقعة في شهر نوفمبر المقبل، والتي ستجلب معها أمطارًا غزيرة، وانخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة. وأشارت الأرصاد إلى أن هذا الشهر سيحمل أجواء غير مستقرة، تتخللها تقلبات شديدة تؤدي إلى حدوث انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، سواءً خلال النهار أو في فترات الليل.

وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد، سيؤدي تقدم الكتلة الهوائية الباردة إلى تغيير ملموس في حالة الطقس، ما سيزيد من احتمالات تساقط الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد على عدد من المحافظات، وتحديدًا على السواحل الشمالية، ومناطق الوجه البحري، وسلسلة جبال البحر الأحمر، ويعد هذا التحذير بمثابة دعوة للمواطنين للاستعداد لموسم شتاء قارس البرودة، يحمل في طياته ظروفًا جوية قد تكون صعبة في بعض الأحيان.

تفاصيل طقس شهر نوفمبر: انخفاض ملحوظ وكتلة هوائية باردة

توقعت الأرصاد أن يكون طقس شهر نوفمبر مائلًا للحرارة نهارًا، ومائلًا للبرودة في ساعات الليل الأولى، بينما يصبح باردًا في آخر الليل والصباح الباكر، وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح، حيث قد تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى نحو 24 درجة مئوية، أما ليلًا، فمن المتوقع أن تكسر حاجز الـ 15 درجة لأول مرة في هذا الموسم. وأوضحت الأرصاد أن الكتلة الباردة التي تؤثر على البلاد ستحمل معها تغيرات جذرية في درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيًا مقارنةً بالأيام الحالية.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذه الكتلة الباردة خلال الشهر، بحيث يكون الطقس ليلًا أكثر برودة من المعتاد، وقد تزيد الرياح الشمالية من الشعور بالبرودة، خاصةً في المناطق الساحلية التي ستشهد نشاطًا قويًا للرياح قد تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كيلومتر في الساعة، مما يزيد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

فرص تساقط الأمطار: مناطق واسعة ستشهد أمطارًا غزيرة

يتوقع أن يكون شهر نوفمبر مصحوبًا بتزايد في فرص سقوط الأمطار في معظم أنحاء الجمهورية، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، خاصةً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض الأحيان. كما ستكون الأمطار مصحوبة بالرعد وحبات البرد، مما يشير إلى طقس مضطرب يعكس بداية فعلية لفصل الشتاء.

تبدأ فرص الأمطار الخفيفة في الظهور يوم الخميس المقبل، حيث تشير خرائط الطقس إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار يوم الجمعة، حيث ستتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق واسعة، تشمل شمال الوجه البحري، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. ويستمر هذا النمط من الطقس حتى نهاية الأسبوع، مع وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن القناة ومناطق جنوب الوجه البحري.

تأثير الأمطار على الحياة اليومية

تمثل الأمطار الرعدية الغزيرة التي يتوقعها الخبراء تحديًا كبيرًا لحياة المواطنين، حيث تؤدي الأمطار الكثيفة إلى تجمع المياه في الشوارع، مما قد يسبب صعوبة في الحركة، ويزيد من المخاطر على الطرقات. ولهذا، نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية عند القيادة، وتجنب الخروج في أوقات هطول الأمطار الغزيرة، خاصة في الأماكن التي قد تتعرض للفيضانات أو تجمع المياه.

بالإضافة إلى ذلك، تحذر الأرصاد من أن برودة الطقس في ساعات الصباح الباكر، والتي قد تتزامن مع الأمطار الغزيرة، قد تزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، خصوصًا في ظل التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة. ولذا، يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، وعدم التهاون في تجنب البرودة، خاصةً بين الفئات العمرية الأكثر عرضة للبرد.

توقعات الأيام القادمة: نشاط للرياح وانخفاض متواصل

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد الأيام المقبلة نشاطًا ملحوظًا للرياح الشمالية، خاصة على البحر المتوسط، حيث قد تصل سرعتها إلى نحو 60 كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعل الطقس أكثر برودة ويزيد من الشعور بتأثيرات الكتلة الهوائية الباردة. وتؤكد التوقعات أن الطقس سيتحول ليصبح أكثر برودة مع تواصل انخفاض درجات الحرارة ليلًا، حيث يتوقع أن تصبح الليالي أكثر برودة كلما اقتربنا من نهاية شهر نوفمبر.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية المتقلبة حتى نهاية الشهر، مع استمرار فرص تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة على المناطق الساحلية والشمالية. ورغم أن الأمطار ستخفف من وطأة الجفاف وتزيد من الرطوبة النسبية، إلا أنها قد تؤدي إلى أجواء شتوية باردة، خاصةً في المناطق المفتوحة وعلى السواحل.

نصائح هيئة الأرصاد للتعامل مع الطقس البارد والأمطار

تحث هيئة الأرصاد الجوية المواطنين على اتباع بعض الإجراءات لتجنب التعرض للأمراض أو الوقوع في مشكلات بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، ومن هذه النصائح:

الاستعداد للبرد: ينصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، خاصةً للأطفال وكبار السن، تجنبًا لنزلات البرد.

تجنب التجمعات المائية: يجب تجنب المشي أو القيادة في المناطق التي قد تتعرض لتجمعات مائية كبيرة، حيث قد يكون الطقس شديد الخطورة في بعض المناطق خلال الأمطار الغزيرة.

استخدام المضلات: يُفضل استخدام المضلات في الأيام التي تشهد تساقطًا للأمطار، وتجنب التعرض المباشر للأمطار لتفادي البرد.

الحذر أثناء القيادة: يجب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في الطقس الماطر، حيث قد تكون الطرق زلقة، ويجب تجنب السرعة الزائدة والتأكد من سلامة المساحات والزجاج الأمامي.

متابعة التحديثات الجوية: يُنصح بمتابعة النشرات الجوية اليومية، حيث تقوم هيئة الأرصاد بتقديم توقعات دورية عن حالة الطقس وتحديثاتها، مما يمكن المواطنين من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ختامًا: نوفمبر يحمل بداية الشتاء الفعلي لمصر

يبدو أن شهر نوفمبر هذا العام سيكون بداية فعلية لموسم الشتاء في مصر، حيث تشير التوقعات إلى أجواء باردة مصحوبة بأمطار غزيرة، خاصةً على السواحل الشمالية والمناطق الشمالية من البلاد. وتشير البيانات المناخية إلى أن هذه التقلبات قد تكون مؤشرًا على شتاء قارس في الأشهر المقبلة. ولذا، يُنصح جميع المواطنين بالاستعداد لموسم قد يكون باردًا بصورة غير معتادة، خصوصًا مع تزايد حدة الأمطار في مناطق واسعة.