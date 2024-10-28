المنطقة الشمالية العسكرية تطلق ”أسبوع الخير” لخدمة الأسر الأولى بالرعاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كل أوجه الدعم لرفع العبء عن كاهل المواطنين، أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية "أسبوع الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والذى تضمن عددًا من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية وذلك بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

وتضمن "أسبوع الخير" مبادرة "بلدك معاك" التى تستهدف دعم أربعمائة شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بكل المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج ومعاونتهم فى بدء حياة أسرية مستقرة.

كما تضمن الأسبوع جناح للقوافل الطبية والذى يستهدف تقديم الخدمة الطبية وكل أوجه الرعاية الصحية المتطورة فى عدد من التخصصات الطبية لأكثر من عشرة آلاف أسرة، وجناح لقادرون بإختلاف لتقديم المستلزمات الخاصة بهم وبالمكفوفين والتى تساهم فى دمجهم داخل المجتمع.

وشمل الأسبوع عددًا من المبادرات منها مبادرة "أحسن صاحب" لتقديم كل سبل الدعم لذوى الإحتياجات الخاصة ومبادرة "راجعين للمدارس" لدعم الأبناء بالمستلزمات الدراسية ، ومبادرة "بالهناء والشفاء" لتوزيع مواد غذائية وسلع تموينية ولحوم طازجة على عشرة آلاف أسرة ومباردة "الكساء" لتوزيع 120 ألف قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار.

وألقى اللواء أركان حرب هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر والقائمين على فعاليات "أسبوع الخير" من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال المخلصين مؤكدًا حرص القيادة العامة على دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم.