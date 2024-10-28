‏"تايمز أوف إسرائيل": انتقادات غالانت تأتي بعد تقرير بأن نتنياهو أعلَمَ حلفاءه أنه سيعزل غالانت بعد ضرب إيران

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أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ‏"تايمز أوف إسرائيل"، إن انتقادات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تأتي بعد تقرير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلَمَ حلفاءه أنه سيعزل غالانت بعد ضرب إيران.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.