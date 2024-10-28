نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة باكستان بالقاهرة تحيى ذكرى اليوم الأسود لكشمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة باكستان بالقاهرة ندوة بعنوان "كشمير تحت الحصار" بمناسبة "يوم كشمير الأسود"، بمقر السفارة امس.

وفي بداية الحفل، تمت قراءة رسائل الرئيس ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني. وتم عرض فيلم وثائقي خاص عن السياق التاريخي للاحتلال الهندي غير القانوني لجامو وكشمير.

سلط المتحدثون الضيوف، الذين يمثلون المثقفين ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية ومجتمع الفكر المصري، في عروضهم الضوء على محنة الكشميريين في ولاية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني. وذكروا أن كشمير المحتلة هي منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند، ولا يحق لأي دولة تغيير وضعها المتنازع عليه من جانب واحد. وأكدوا أن قضية كشمير هي واحدة من أقدم القضايا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. ويجب حل القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقا لتطلعات شعب كشمير. وطالب المتحدثون بإدانة المجتمع الدولي بشكل قاطع لأعمال الحكومة الهندية الفاشية والمعادية للكشميريين والمسلمين وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار المتكلمون بقلق بالغ إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وأدانوا بشدة الهمجية الإسرائيلية. وحيا المتحدثون قرار الكشميريين الأبرياء وسكان غزة والمواطنين اللبنانيين ضد القمع الوحشي الهندي والإسرائيلي.

وأشاد القائم بالأعمال الدكتور رضا شاهد في تصريحاته بالكشميريين لنضالهم الشجاع. وجدد دعم بلاده الثابت لحكومة وشعب باكستان لحق الكشميريين في تقرير المصير. وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف فورًا ويحث الهند على التراجع عن إجراءاتها الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها في 5 أغسطس 2019 ووقف الفصل العنصري الديموغرافي في كشمير المحتلة.

وحضر الحفل عدد كبير من المثقفين والصحفيين والطلبة وابرز أعضاء الجالية الباكستانية بالقاهرة.