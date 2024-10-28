محمد عبده يكشف عن أغنية جديدة له بعد إصابته بمرض السرطان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - كشف الفنان السعودي ، اليوم الاثنين، عن استعداده لطرح أغنية جديدة هي الأولى له بعد إصابته بمرض السرطان.

وقال "فنان العرب" في تدوينة عبر حسابه الرسمي في "إكس"، "انتظروا مني أغنية عاطفية في القريب العاجل".

ولم يكشف "أبو نوره" تفاصيل أكثر عن أغنيته التي يترقبها جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي.

وستكون الأغنية الجديدة هي الأولى منذ الكشف عن إصابة محمد عبده بسرطان البروستات، في أيار الماضي، وبدء رحلة علاج منه في ألمانيا.

وتوقفت نشاطات الفنان المخضرم في الأشهر الماضية بسبب المرض، قبل أن يظهر في العديد من المناسبات ليطمئن جمهوره بأنه بصحة جيدة.

ويحظى فنان العرب "75 عامًا"، والذي غنى لأشهر شعراء وملحني العالم العربي، بجماهيرية كبيرة في السعودية وخارجها، بينما يحفظ جمهور كثيرًا من أغانيه، ويرددونها معه في حفلاته الفنية.

ووجد إعلان محمد عبده عن أغنية جديدة، اليوم الاثنين، تفاعلًا كبيرًا حضرت في تعليقات أصحابه أمنيات الشفاء لنجمهم المفضل مع فرح بعودته للغناء.

وترددت في الأشهر الماضية التي أعقبت إصابة محمد عبده بالسرطان، شائعات كثيرة عن اعتزاله الغناء، قبل ان يفاجئ الجميع بقرب إصدار أغنية جديدة.