شكرا لاهتمامك لمعرفة “بعد تقديمة”.. وقت نزول الضمان المطور لشهر نوفمبر 1445 وفقًا لقرار وزارة الموارد البشرية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يهتم العديد من المواطنين لمعرفة وقت نزول الضمان المطور لشهر نوفمبر 2024، والتي من المقرر ان يكون نزول موعد الضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة والتي وضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي الموقع الرسمي لأهلية الضمان الاجتماعي ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن نتائج الاهلية.

وقت نزول الضمان المطور

كما يأتي التحديد من وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية حول وقت نزول الضمان المطور والتي يأتي سيكون الموعد الجديد في كل يوم 9 من الشهر الميلادي، وكما سيتم الإعلان عن نتيجة الاهلية غي يوم 27 بكل شهر ميلادي، ويأتي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور باليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم إيداع الرواتب للمواطنين في يوم الجمعة الذي يوافق 1 نوفمبر 2024، كما تعد الجملة عطلة رسمية لذلك تقرر الموارد البشرية ان تقدم موعد الإيداع ال يوم الخميس السابق له ، وكما أوضحت أيضا انه قد يتأخر الإيداع للمعاش وذلك يكون علي حساب المستفيد كما يمكنك الاستعلام عن نزول الضمان الاجتماعي عبر موقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن موعد نزول الضمان

من خلال الدخول الي موقع الضمان الاجتماعي.

وقم بكتابة رقم الهوية الخاص بك وكلمة السر .

وقم بكتابة رمز التحقق

ثم قم بالدخول الي برنامج النفاذ الوطني

وعليك بالضغط علي الدعم وقم بتحديد برنامج الضمان الاجتماعي

وتأتي الخطوة الأخيرة بظهور نتيجة الدفعة واستحقاق المستفيد

شروط صرف الضمان الاجتماعي