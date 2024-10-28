ريال مدريد يحدد بديل كارلو أنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، استقر على بديل المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

وبدأت الشكوك تظهر حول مستقبل الإيطالي على رأس القيادة الفنية للميرنجي، بعد الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو، بنتيجة 4-0.

ووفقاً لما كشفته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الشعور السائد لدى مسؤولي ريال مدريد في الفترة الحالية، هو أن عهد المدرب الإيطالي قد انتهى، حيث لم يعد قادراً على تقديم أي جديد مع الفريق، وهو ما أظهرته مواجهة الكلاسيكو.

ولكن الصحيفة نوهت أن التغيير لن يكون بأثر فوري، ولكن عند نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة: “تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي، هو الهدف الرئيسي لإدارة ريال مدريد، ليكون بديلاً للمدرب الإيطالي”.

ويتضمن عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن بنداً يسمح له بالمغادرة إلى نادٍ أخر في يونيو/حزيران المقبل، الأمر الذي قد يسهل مهمة ريال مدريد بالحصول على خدماته.