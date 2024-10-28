مانشستر سيتي يخطط لتمديد عقد جفارديول

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يخطط لتمديد عقد مدافعه الكرواتي، جوسكو جفارديول، خلال الفترة المقبلة.

جفارديول كان قد انضم لصفوف السيتي، صيف 2023، بعقد يمتد حتى 2028، ولكن بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب، يرغب النادي الإنكليزي بتحسين عقده وتمديده لفترة أطول.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فإن مانشستر سيتي يخطط للتقدم بعرض لجفارديول من أجل تمديد عقده.

وسيتضمن العقد الجديد، تحسين راتب الدولي الكرواتي، ليحصل على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وحال موافقة اللاعب، فإن المان سيتي سيقوم بتمديد عقده لعامين إضافيين، لينتهي في صيف 2030.

جدير بالذكر، أن جفارديول شارك مع مانشستر سيتي في 56 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.