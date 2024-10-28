شكرا لاهتمامك لمعرفة تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 1445 بقرار من وزارة الموارد البشرية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بشكل رسمي قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان رسميا عن تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لكافة المستحقين، ويتم البحث عن الموعد الجديد من قبل الكثير من المواطنين، نظرا لأهمية هذا الدعم بالنسبة الي الكثير منهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على تفاصيل تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي.

تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي

تم الإعلان رسميا من قبل وزارة الموارد البشرية عن تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لجميع مستحقي هذا الدعم، حيث من المتعارف عليه ان الدولة تعمل على صرف هذا الدعم خلال بداية كل شهر ميلادي، ويتم تغيير هذا الموعد في حالة معينه والتي من بينها مصادفته لعطلة رسمية، ويوم 1 نوفمبر المقبل من المقرر ان يصادف يوم الجمعة، لذلك سيتم تقديم موعد الصرف الي يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، واذا صاف موعد الصرف يوم السبت فيتم تأخيرة الي يوم الاحد.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

وحددت وزارة الموارد البشرية الشروط الواجب توافرها للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم توفير هذا الدعم لفئة معينه من المواطنين الذين يتوافر بهم مجموعة من الشروط والمعايير، والتي تأتي على النحو الاتي: