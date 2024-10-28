بيولي يطلب صفقة أجنبية لتعزيز هجوم النصر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الإيطالي، ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، يرغب بتعزيز صفوف فريقه بصفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن بيولي يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، خلال فترة الميركاتو الشتوي، وذلك لزيادة الفعالية الهجومية لفريقه.

ويأتي طلب المدرب الإيطالي رغم تواجد العديد من العناصر الهجومية في فريقه يأتي في مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا وساديو ماني وغيرهم.

وبعد مرور 8 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، سجل النصر 19 هدفاً، كان نصيب رونالدو منها 6 أهداف، يليه تاليسكا برصيد 5 أهداف، كأبرز الهدافين.