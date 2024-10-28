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مانشستر يونايتد يعلن إقالة تين هاج ويحدد بديله المؤقت

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، إقالة مدربه الهولندي، إريك تين هاج، من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان اليونايتد خسر أمام وست هام، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي، ليستقر في المركز 14 على جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة فقط.

وقال النادي الإنكليزي في بيانه: “يعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل تين هاج رحيله عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي”.

وتابع: “تم تعيين إيريك في أبريل/نيسان 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس كاراباو في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنكليزي في عام 2024”.

وأكد: “نحن ممتنون لإيريك على كل ما فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل”.

وأتم النادي الإنكليزي: “سيتولى رود فان نيستلروي مسؤولية الفريق كمدرب مؤقت، بدعم من الجهاز الفني الحالي، حتى يتم التعاقد مع مدرب دائم”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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