شكرا لاهتمامك لمعرفة المورار البشرية تُعلن تفاصيل راتب الضمان الاجتماعي الجديد 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب عبر .hrsd.gov.sa وشروط الحصول علي الدعم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة موعد راتب الضمان الاجتماعي الجديد، ويعتبر الضمان الاجتماعي من ضمن البرامج الخدمة المطلقة من قبل الحكومة السعودية وذلك من اجل تقديم الدعم للكثير من المواطنين الذين يعانون من تدني في مستوى المعيشة وتحسين احوالهم المعيشة، كما انها من الخطوات الهامة التي يبحث عنها كافة المواطنين وذلك من اجل الارتقاء بمصادر الدخل، هذا وسنتعرف من خلال سطور هذا المقال علي موعد راتب الضمان الاجتماعي 2024 وخطوات الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد

يتسائل الكثير من المواطنين والمستحقين في المملكة العربية السعودية عن موعد راتب الضمان الاجتماعي الجديد، وقد اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر القادم، علي ان يبدء الصرف يوم 1 من كل شهر ميلادي وفي حالة وجود اي عطلة او اجازة رسمية في المملكة فسوف يتم تأخير او تقديم موعد الصرف يوماً علي الاقل.

خطوات الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي

يجب علي المواطن الذهاب الي موقع وزارة الموارد البشرية.

وبعد ذلك يجب ادخال رقم الهوية وكلمة المرور.

وسوف يتم ارسال رمز التحقيق الخاص بالتسجيل.

ومن ثم يتم اختيار دراسة الاهلية في الضمان الاجتماعي.

وسوف تظهر امامك نتيجة القبول في اهلية الضمان الاجتماعي وذلك للدورة رقم 35.

شروط التقديم علي راتب الضمان الاجتماعي