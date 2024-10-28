نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- بعد التقرير المخالف.. مجموعة MBC تعلن رسميًا إنهاء خدمات مديرها الإخباري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة MBC عن إنهاء خدمات مديرها الإخباري، وذلك عقب بث تقرير إخباري مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.

جاء هذا القرار بعد أن أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالسعودية مسؤولين في القناة إلى التحقيق بسبب التقرير المذكور.

وأكدت الهيئة أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي السلطات السعودية لضبط المشهد الإعلامي والتأكد من التزام المؤسسات الإعلامية بالسياسات والأنظمة المعتمدة.