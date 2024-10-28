انت الأن تتابع خبر بشرى سارة من سلطنة عمان لجميع السودانيين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سفارة السودان في مسقط بسلطنة عمان في بيانٍ لها أنها استقبلت 2500 طلب تقريبا لحصول مواطنين سودانيين على تأشيرة الدخول إلى سلطنة عمان من خلال المنصات الإلكترونية ، وذلك في الثاني من يوليو 2024م

ومن الجدير بالذكر أن سفر السودانيين إلى سلطنة عمان هو بمثابة وجهة أولى قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

وطبقًا للقوانين المتبعة بسلطنة عمان فإن السفارة السودانية قد أرسلت طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من خلال المنصات الإلكترونية إلى شرطة عمان السلطانية عن طريق الوكالات المعتمدة للسفارة للنظر والبت بها.

قد قامت شرطة عمان السلطانية من جانبها من خلال الإدارة المختصة بإصدار التأشيرات بالموافقة على إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين ماعدا 250 طلب تأشيرة فقط.

ويذكر أنه قد تداول خبر منع صدور تأشيرات دخول السودانيين إلى سلطنة عمان لأسبابٍ أمنية ، وقد عقبت السلطات على هذه الأخبار بالنفي وعدم صحة ما تم تداوله ، كما أكدت على عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من مصادر الأخبار المتداولة ، مؤكدة ترحيبها الشديد بإستضافة أشقائها العرب من جميع أنحاء الوطن العربي.