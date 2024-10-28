شكرا لاهتمامك لمعرفة “نزلها حالا” تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024 على جميع الأقمار الصناعية الناقلة لمباراة الأهلي والعين الاماراتي في بطولة الانتركونتينتال بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تصدرت عبر مؤشرات البحث الشهيرة جوجل في الأوقات الحالية من قبل محبي وعشاق لعبة الساحرة المستديرة حول ما هي تردد قناة ابو ظبي الرياضية، حيث يعد قناة أبو ظبي الرياضية من أبرز القنوات الفضائية في عالم الرياضة، فهي تعمل على عرض العديد من المباريات والبطولات الرياضية، كما إنها تعمل على تغطية شاملة لأحدث وأهم الأخبار الرياضية، كما يتواجد لدي القناة فريق عمل قوي ومنها نخبة من أفضل المحللين والمعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي، وتتميز القناة بحسن الإنتاج من حيث الصوت أو الصورة، إليكم من خلال موقعنا الإخباري سنعرض لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع تابعونا عبر هذا المقال.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

من خلال عمليات البحث الكثيرة في تلك اللحظات الراهنة من قبل العديد من عشاق ومحبي لعبة كرة القدم حول ما هو تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024، وذلك بعدما اعلنت إدارة القناة على حقوق عرض جميع مباريات بطولة الانتركونتينتال حيث ستنقل مباراة الاهلي والعين الاماراتي غدا، وقد جاء التردد كالتالي:

التردد: 11411.

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 عرب سات

تردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط قناة أبو ظبي الرياضية

عليك في بادئ الأمر أن تقوم بالذهاب إلي القائمة الموجودة في الريموت الخاص بك

وبعد ذلك تقوم بالنقر على زر الإعدادات وعليها تنقر على كلمة التثبيت اليدوي

ثم تقوم بإدخال جميع بيانات التردد من القمر الصناعي ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب.

ثم تقوم بالنقر على زر البحث وانتظر دقائق قليلا

وبعد الانتهاء من البحث انقر على زر الحفظ وستجد القناة محفوظة أمامك.

موعد مباراة الأهلي والعين الاماراتي

كما إنه من المهم الإشارة إلي يخوض النادي الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام نادي العين الإماراتي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي الفريقين غدًا الثلاثاء 29 أكتوبر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.