عاجل - القنوات الناقلة المجانية والمفتوحة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي غدا في كأس إنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الجماهير الأهلاوية المواجهة المرتقبة لفريق الأهلى أمام العين الإماراتى، غدا الثلاثاء، فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، والتى يسعى الفريق الأحمر لحسمها وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والعين الإماراتي

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول على حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي فى كأس إنتركونتيننتال، وأيضا قناة أبو ظبى الرياضية.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس إفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

كما يحصل الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

وأعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى المقرر لها مساء غدًا الثلاثاء فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

من جهته؛ يخصص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جانبًا من مران اليوم الاثنين لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح، تحسبًا للجوء إليها فى مباراة العين الإماراتى.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته فى السادسة مساء اليوم، لمواجهة العين الإماراتي غدًا فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهي المباراة الصعبة التي يعول عليها الفريق الأحمر من أجل حسمها والصعود إلى نصف النهائي وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في نصف نهائي البطولة.