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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري، بعد أيام من الخسارة في السوبر الإفريقي.

عماد النحاس: تراجع مستوى العين سيسبب ضغوطا في مباراة الأهلي

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الأهلي خسر السوبر الإفريقي أمام الزمالك ثم فاز أمامه مجددًا، والمشكلة هي الخسارة من المنافسة وليست الخسارة نفسها،.

وتابع نجم الأهلي السابق: الأهلي خسر من اتحاد العاصمة في بداية الموسم الماضي لكنه فاز بكل البطولات، وما أحزن جمهور الأهلي هو خسارة الديربي مع خسارة اللقب الإفريقي.

وعن مباراة العين الإماراتي قال: من الطبيع أن ننظر للنواقص ونقاط الضعف لدى الخصم، لكن أيضًا يجب أن ننظر لنقاط القوة في العين، والفريق رغم بعد مستواه عن مستوى الموسم الماضي إلا أن المباراة ستكون قوية وهذا الأمر سيسبب ضغطًا، لأن الفريق يريد تصحيح المسار.

واختتم عماد النحاس: لا يوجد فريق في العالم ليس عنده مشكلات فجميعنا رأينا مباراة ريال مدريد وبرشلونة، لكن الأهم هو علاج الأخطاء، والأهلي يهمه التأهل من أجل الاستمرار في البطولة.

