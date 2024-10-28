نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل لقاء الأهلي والعين.. 32 مساهمة تهديفية تُزين مشوار حسين الشحات مع أصدقاء الأمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق العين الإماراتي، غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024.

وستقام مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة غدًا الثلاثاء، في الدور الثاني من البطولة العالمية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد ضد العين ومواصلة مشواره في البطولة، حيث سيواجه الفائز من لقاء بطل الأمريكتين بالدور نصف النهائي حال تأهله بشكل رسمي.

وتشهد المواجهة المرتقبة بين الأهلي والعين الإماراتي، مواجهة خاصة لـ حسين الشحات لاعب الأحمر ضد أصدقاء الأمس فريقه السابق والذي لعب ضمن صفوف بطل الإماراتي 2018 – 2019.

أرقام حسين الشحات بقميص العين الإماراتي

خاض حسين الشحات 34 مباراة مع العين الإماراتي، وساهم في 32 هدفًا حيث سجل 15 هدفًا وأرسل 17 تمريرة حاسمة. وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإماراتي وفضية مونديال الأندية.

وجاءت مباريات الشحات مع العين بواقع 23 مباراة بالدوري الإماراتي، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا، ومباراة وحيدة بتصفيات البطولة، و4 مباريات بكأس العالم للأندية، ومباراة بالسوبر الإماراتي.

وسجل حسين الشحات هدفًا مع العين بكأس العالم للأندية عام 2018 ليصبح أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى.

كما يعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية عندما خسر فريقه أمام ريال مدريد ليكتفي بالحصول على فضية البطولة.

يذكر أن الأهلي سيواجه حال تخطي عقبة العين الإماراتي، الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية في الدور نصف النهائي للبطولة، وذلك على "ملعب 974" في قطر.

