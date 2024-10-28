شكرا لاهتمامك لمعرفة “بدون إيقاع”.. تردد قناة وناسة لولو على النايل سات وعرب سات 2024 لمتابعة أشهر الأغاني بقنية اتش دي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من اولياء الأمور والأشخاص حول معرفة تردد قناة وناسة لولو، كما أصبحت قناة “وناسة كيدز” واحدة من القنوات الفضائية الرائدة للأطفال في الوطن العربي، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بفضل محتواها المميز، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات وعرب سات.

قناة وناسة لولو

واليكم تردد قناة وناسة لولو، كما تحظى قناة “وناسة كيدز” بجمهور واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة من الأغاني المحبوبة، وتقوم القناة لتوفير باقة متميزة من الاغاني المجانية وغير مشفرة والتي يمكن الوصول اليها من خلال الاقمار الصناعية.

تردد قناة وناسه الجديد 2024 نايل سات

التردد: 11430.

القمر الصناعي:نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسه 2024 عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي:عرب سات.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تحميل قناة وناسة الجديد 2024 علي التلفزيون

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر الاقمار الصناعية ويمكن تحميل التردد علي جميع الأقمار الصناعية علي الشكل التالي:

يجب بان يتم الولوج او الدخول علي القائمة الرئيسية من زر menu.

ثانيا يجب بان يتم النقر علي التثبيت أو التركيب.

ثالثا يجب بان يتم القيام بالدخول علي البحث اليدوي.

ثم كتابة تفاصيل التردد كاملة.

ثم النقر علي كلمة بحث عن القناة.

ثم الانتظار حتي يتم البحث، والضغط علي حفظ.

مميزات قناة وناسة بيبي

وبعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات فاليكم اهم مميزات القناة..