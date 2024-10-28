شكرا لاهتمامك لمعرفة على قناة إيه؟.. تردد القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية تويتر الليلة 28-10-2024 | قائمة المرشحين لجائزة البالون دور والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من الكثير من الاشخاص حول العالم لمعرفة ماهو تردد القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية تويتر ، ولم يفصلنا عن حفل البالون دور سوي القليل من الساعات ولاول مرة يتغيب عن الحفل نجمان من افضل واشهر نجوم الكرة ميسي ورونالدو ويترقب الكثير من عشاق مرة القدم الفائز للمرة الاولي، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم موعد الحفل والقنوات الناقلة.

تردد القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية تويتر

واليكم تردد القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية تويتر، قامت شبكة قنوات بين سبورت القطرية بالاعلان عن بث وعرض فعاليات الحفل والمقرر بان يكون مساء الليلة 28 اكتوبر على مسرح شاتليه في العاصمية الفرنسية باريس وتحيددا في تمام الياعة ال7 مساءا بتوقيت تونس وفي تمام الساعة ال9 بتوقيت مصر والسعودية، وستتولي القنوات التاليه حقوق بث الحفل:-

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11547.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة : HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 bein sportS على عرب سات

تردد القناة : 11566.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على النايل سات

قناة ssc: النايل سات.

التردد ssc هو: 12523.

معامل الاستقطاب ssc: عمودي.

معدل الترميز ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة ssc هو : 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي العرب سات

القمر الصناعي ssc : العرب سات.

التردد ssc هو: 12417.

معامل الاستقطاب ssc : عمودي.

معدل الترميز ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة ssc هو: 5/6.

جودة القناة: HD.

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