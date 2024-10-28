شكرا لاهتمامك لمعرفة هل قناة قناة اون تايم سبورت سوف تنقل حفل البالون دور ؟ .. القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية الليلة مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بحث مستمر من الكثير من الاشخاص والراغبين في متابعة فعاليات البالون دور الليلة وتزداد رغبة الكثير لمعرفة هل قناة قناة اون تايم سبورت سوف تنقل حفل البالون دور ؟، وتعتبر قناة اون تايم سبورت هي واحدة من افضل القنوات الرياضية المصرية التي تقوم بعرض مباريات الدوري المصري وفعاليات كرة القدم العالمية.

هل قناة اون تايم سبورت سوف تنقل حفل البالون دور ؟

وبالنسبة للاجابة عن سؤال هل قناة قناة اون تايم سبورت سوف تنقل حفل البالون دور ؟، فمن المنتظر بان تقوم القناة الليلة بعرض فعاليات البالون دور ..

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

وبعد ان وضحنا لكم تردد قناة اون تايم المسؤولة لعرض حفل البالون دور الليلة واليكم تردد جميع القنوات الناقلة للحفل..

تردد قناة beIN Sports NEWS HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11547.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة : HD.

فائمة المشتركين في حفل البالون دور

وبعد ان وضحنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لفعاليات البالون دور الليلة اليكم جميع اسماء المشتركين للحصول على الجائزة..