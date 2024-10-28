"مش هتحطي مكياج تاني".. وصفة كريم البنجر لتفتيح وتبييض الخدود والشفايف بطريقة سحرية

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رياض - احمد صلاح - تلجأ العديد من السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على خدود وشفاه بلون وردي جذاب، ويعتبر كريم البنجر من أكثر الحلول شيوعًا لتوريد وتبييض البشرة بفضل لونه الأحمر الطبيعي، ويتميز البنجر بغناه بالفيتامينات والعناصر التي تحسن من مظهر البشرة وتجعلها نضرة، كما أنه يعد بديلاً آمناً وفعالاً عن الكريمات الجاهزة التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

طريقة تحضير كريم البنجر لتوريد الخدود والشفايف

لإعداد كريم البنجر، ستحتاجين إلى بعض المكونات البسيطة، كالتالي:

المكونات:

ثمرة بنجر طازجة

كمية قليلة من الماء الدافئ

الخطوات:

اغسلي وجهك جيدا بالماء الدافئ وجففيه تمامًا.

قشري ثمرة البنجر وابرشيها في وعاء، ثم قومي بتصفية العصير الناتج.

باستخدام قطعة من القطن النظيف، اغمسيها في عصير البنجر ووزعيه برفق على بشرتك.

اتركي العصير لعدة دقائق حتى يجف، ثم أضيفي طبقة ثانية بنفس الطريقة.

اتركي العصير على الوجه لمدة عشرين دقيقة ثم امسحيه برفق باستخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ، وجففي وجهك بفوطة جافة.

فوائد البنجر للبشرة

يعتبر عصير البنجر خياراً طبيعياً ممتازاً لتوريد البشرة، وله عدة فوائد أخرى منها: